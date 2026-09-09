Aeroporto di Bruxelles, torna il treno ad Alta Velocità dalla Germania

(Teleborsa) - Inaugurato il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Germania e aeroporto di Bruxelles, grazie alla partnership tra Brussels Airlines e Deutsche Bahn.



Il primo convoglio di Deutsche Bahn, partito da Colonia è arrivato nello scalo internazionale dopo avere effettuato le fermate ad Aquisgrana, Liegi e Lovanio. Il treno ha proseguito verso la stazione di Anversa Centrale.



Il viaggio inaugurale di lunedì 7 settembre ha rappresentato il ritorno dopo oltre dieci anni del servizio ferroviario ad alta velocità all’aeroporto di Bruxelles. Sono previsti due viaggi di andata e ritorno al giorno tra Colonia e Anversa.



Il treno ad alta velocità rafforza il ruolo dell’aeroporto di Bruxelles come hub intermodale e facilita la combinazione treno-aereo con biglietto unico e coincidenza garantita.

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