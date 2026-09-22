Aviazione, T&E: ridurre scie di condensazione equivale ad annullare 10 anni di riscaldamento

Boraschi: "L'obiettivo più facile per decarbonizzare il settore".

(Teleborsa) - Prevenire la formazione delle scie di condensazione degli aerei (contrails) avrebbe un effetto equivalente a ritardare di dieci anni gli effetti dell'aviazione sull'aumento delle temperature globali, secondo un nuovo studio commissionato da Transport & Environment (T&E) e redatto dall'ex scienziato dell'IPCC Olivier Boucher. Il contributo del trasporto aereo al riscaldamento globale potrebbe raggiungere gli 0,08°C nel 2050 anziché nel 2040 con misure di contrasto alle scie, mentre dimezzarne il riscaldamento a partire dal 2030 potrebbe evitare circa 0,025°C entro il 2050 e 0,049°C entro il 2070.



Il rapporto evidenzia come le scie di condensazione contribuiscano al riscaldamento globale in misura simile alle emissioni di CO2 del settore aereo, pur essendo prodotte solo da una piccola percentuale dei voli: nel 2019, il 3% dei voli ha causato l'80% del riscaldamento dovuto alle contrail, con la maggior parte dei voli più impattanti concentrati di notte e in inverno. Ai livelli attuali di traffico, dimezzare tale riscaldamento consentirebbe di evitare tra 67 e 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno.



"Ridurre la formazione delle scie di condensazione è l'obiettivo più facile da raggiungere nella decarbonizzazione del settore aereo", ha dichiarato Andrea Boraschi, direttore di T&E Italia. "Modificare le rotte o gli orari di pochi voli avrebbe come effetto quello di ritardare di dieci anni gli impatti del settore aereo sul riscaldamento globale".



Nonostante l'impatto rilevante, non esistono oggi misure vincolanti per ridurre le scie di condensazione. T&E raccomanda di estendere nel 2027 il sistema di monitoraggio Ue delle emissioni non-CO2 a tutti i voli, sostenere la proposta della Commissione europea di concedere quote ETS gratuite alle compagnie che avviano programmi anti-contrail, e orientare la ricerca a ridurre le incertezze scientifiche residue.



Questo inverno un consorzio che include il governo britannico condurrà il primo test al mondo su scala di spazio aereo oceanico per ridurre il riscaldamento da scie di condensazione sul Nord Atlantico.

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