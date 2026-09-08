UK, voli in partenza bloccati per problemi tecnici al controllo del traffico aereo

(Teleborsa) - Problemi tecnici stanno causando disagi alle partenze dei voli nel Regno Unito. Il National Air Traffic Services (NATS), il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, ha detto di aver "identificato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli" e che i tecnici "sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile".



"Siamo consapevoli dei disagi in corso per i viaggi, per i quali ci scusiamo sinceramente - si legge in una nota - I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma il ripristino richiederà del tempo".



L'Aeroporto di Heathrow, il più grande del paese, ha fatto sapere che i voli in arrivo non sono attualmente interessati e ha sottolineato di stare supportando il team NATS locale nei suoi sforzi per risolvere il problema il più rapidamente possibile.

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