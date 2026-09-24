Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:06
30.250 -0,72%
Dow Jones 18:06
51.186 -0,63%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Francoforte: calo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 2,52%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 991,3 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.012. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.032,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```