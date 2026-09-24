Milano 17:35
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Nasdaq 18:07
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Dow Jones 18:07
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Francoforte: Hellofresh in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Hellofresh in forte discesa
Pressione su Hellofresh, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,81%.
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