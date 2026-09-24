Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:11
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Dow Jones 18:11
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Indicazioni rialziste per Rheinmetall AG

Finanza
Indicazioni rialziste per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta decisamente positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili, parte del DAX, che ha terminato in rialzo del 3,39%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 1.025 Euro, con stop loss calcolato a quota 970,2 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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