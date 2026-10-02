Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.



L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Rheinmetall AG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 953,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 978,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 937,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```