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OPAS Telecom Italia, Poste sale al 75,5% nel quarto giorno di riapertura dei termini

Finanza, Telecomunicazioni
OPAS Telecom Italia, Poste sale al 75,5% nel quarto giorno di riapertura dei termini
(Teleborsa) - Nel quarto giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che sono state apportate 80.876.921 azioni, pari a circa il 55,5% del capitale, il 69,43% sulle azioni oggetto dell'offerta.

Sommando la quota che Poste già detiene nel gruppo di tlc (20,104%), la partecipazione totale sale così a circa il 75,6%.

L'OPAS è stata riaperta il 21 settembre e si concluderà domani 25 settembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 settembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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