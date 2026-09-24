PLATINUM del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Giornata pesante quella del 23 settembre per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in calo a 1.747,5.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.721,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.799,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.695,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)