Milano 17:35
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Dow Jones 18:22
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Londra 17:35
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PLATINUM del 23/09/2026

Finanza
PLATINUM del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Giornata pesante quella del 23 settembre per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in calo a 1.747,5.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.721,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.799,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.695,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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