Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo del 4,79%.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 109,63, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)