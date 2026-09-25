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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo del 4,79%.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 109,63, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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