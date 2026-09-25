Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 66.984,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 64.535,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 69.433,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)