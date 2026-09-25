Londra: nuovo spunto rialzista per IAG
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per International Airlines, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia aerea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IAG rispetto all'indice.
Il grafico attuale di International Consolidated Airlines evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 4,334 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 4,395. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 4,307.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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