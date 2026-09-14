Madrid: giornata depressa per IAG
(Teleborsa) - Ribasso per International Airlines Group, che presenta una flessione del 2,09%.
La tendenza ad una settimana della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,767 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,814. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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