Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Ribasso per International Airlines Group , che presenta una flessione del 2,09%.



La tendenza ad una settimana della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,767 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,814. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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