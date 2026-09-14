Milano 17:35
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Nasdaq 20:37
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Dow Jones 20:37
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Londra: calo per IAG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per IAG
Retrocede International Airlines, con un ribasso del 3,03%.
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