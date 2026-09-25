Londra: scambi al rialzo per Abrdn

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di investimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Abrdn rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,431 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,485. Il peggioramento di Abrdn è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,402.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```