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Londra: scambi al rialzo per HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per HSBC Holdings
Bene la società di servizi bancari e finanziari, con un rialzo del 2,15%.
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