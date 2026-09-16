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Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo
Protagonista il leader mondiale dell'argento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,17%.
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