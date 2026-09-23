Milano 17:35
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Londra: scambi al rialzo per Rentokil Initial

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Rentokil Initial
Rialzo marcato per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.
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