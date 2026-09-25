Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola , che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caixabank più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,24. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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