Madrid: scambi negativi per Caixabank
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,18 Euro e primo supporto individuato a 12,81. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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