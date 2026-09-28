Madrid: scambi negativi per Caixabank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola , con una flessione del 2,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' istituto di credito spagnolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,18 Euro e primo supporto individuato a 12,81. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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