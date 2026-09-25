Multe e bollo auto "rottamabili" in 1.500 enti locali: elenco online

(Teleborsa) - Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).



L'elenco, consultabile sul sito - si legge nella nota - riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione carichi rientranti nella definizione agevolata.



Nella tabella, infine, è presente un campo note per alcune informazioni di dettaglio. La pubblicazione dell'elenco, non prevista per legge, viene spiegato, è u n'iniziativa dell'Agenzia con l'obiettivo di agevolare i cittadini, offrendo un'altra possibilità oltre a quella di andare a verificare presso le singole amministrazioni. La Rottamazione-quinquies è stata estesa a Regioni ed enti locali con il decreto legge n. 38/2026, che ha fatto rientrare anche i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

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