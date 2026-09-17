Bollo auto: possibile esenzione per oltre 24,6 milioni di italiani

(Teleborsa) - Sono 24,6 milioni le persone in Italia che possiedono almeno un veicolo con potenza fino a 80 kW e che potrebbero beneficiare dell’esenzione dal bollo auto e moto prevista dal provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri.



Secondo i dati elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su oltre 59 milioni di autoveicoli e motoveicoli circolanti, più di 34 milioni rientrano nella soglia degli 80 kW.



La misura prevede per il 2027 l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. Il Governo punta a rendere il provvedimento strutturale con la prossima legge di Bilancio. Soddisfatto il ministro Matteo Salvini, che ha indicato l’obiettivo di ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari.



ABRUZZO: platea 574.270; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 815.810.

BASILICATA: platea 223.972; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 321.602.

CALABRIA: platea 806.014; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.233.724.

CAMPANIA: platea 2.238.802; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.510.463.

EMILIA-ROMAGNA: platea 1.843.796; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.498.747.

FRIULI VENEZIA GIULIA: platea 513.326; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 678.601.

LAZIO: platea 2.461.555; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.468.182.

LIGURIA: platea 677.164; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.049.295.

LOMBARDIA: platea 3.924.027; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 5.177.330.

MARCHE: platea 663.571; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 939.238.

MOLISE: platea 126.750; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 187.153.

PIEMONTE: platea 1.796.841; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.456.791.

PUGLIA: platea 1.524.534; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.186.975.

SARDEGNA: platea 716.592; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.002.231.

SICILIA: platea 2.172.791; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.454.169.

TOSCANA: platea 1.611.713; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.278.598.

TRENTINO-ALTO ADIGE: platea 363.061; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 474.477.

UMBRIA: platea 388.100; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 548.172.

VALLE D’AOSTA: platea 57.091; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 79.999.

VENETO: platea 1.924.897; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.507.023.



Totale Italia: platea 24.608.867; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 34.868.580.

Condividi

```