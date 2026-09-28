Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Francoforte 28-set
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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,35%

Il Dow Jones esordisce a 51.648,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,35%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,35%, dopo un'apertura a 51.648,48.
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