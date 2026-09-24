Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:56
30.268 -0,67%
Dow Jones 17:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,80%

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.225,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,80%
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dello 0,80%, a quota 30.225,19 in apertura.
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