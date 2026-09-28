Milano 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,21%

Il FTSE MIB termina a 51.759,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,21%
Milano porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 51.759,9 punti.
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