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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,61%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.864,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,61%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,61%, dopo aver aperto a 3.864,28 punti.
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