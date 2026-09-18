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Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,47%)

Il DAX scambia in avvio a 25.596,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,47%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,47%, dopo aver aperto a 25.596,46 punti.
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