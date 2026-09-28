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Borsa: Milano avanza dello 0,39% alle 10:30
Il FTSE MIB scambia a 52.068,77 punti
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28 settembre 2026 - 10.30
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,39%, con 52.068,77 punti alle 10:30.
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