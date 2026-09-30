Milano
10:34
52.081
+0,53%
Nasdaq
29-set
30.339
0,00%
Dow Jones
29-set
51.350
-0,26%
Londra
10:34
10.693
+0,53%
Francoforte
10:34
25.459
+0,23%
Mercoledì 30 Settembre 2026, ore 10.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,11%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,11%
Il FTSE MIB esordisce a 51.861,32 punti
In breve
,
Finanza
30 settembre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,11%, dopo aver aperto a 51.861,32 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,52%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,49%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,43%
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,97%
Argomenti trattati
Borsa
(1070)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,53%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,25%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,36%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,56%)
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto