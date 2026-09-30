Milano 10:34
52.081 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:34
10.693 +0,53%
Francoforte 10:34
25.459 +0,23%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,11%

Il FTSE MIB esordisce a 51.861,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,11%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,11%, dopo aver aperto a 51.861,32 punti.
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