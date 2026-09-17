Milano 9:20
52.297 +0,63%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:20
10.782 +0,88%
25.710 +0,68%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,43%

Il FTSE MIB esordisce a 52.193,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,43%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,43%, dopo aver aperto a 52.193,29 punti.
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