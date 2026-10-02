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Borsa: Milano avanza dello 0,41% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 50.442,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,41% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,41%, con 50.442,88 punti alle 13:00.
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