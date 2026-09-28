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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo dell'1,67%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.823,62 punti
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Finanza
28 settembre 2026 - 09.20
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In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa dell'1,67% e archivia la seduta a 3.823,62 punti.
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