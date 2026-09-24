Milano 17:35
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Dow Jones 17:53
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Londra 17:35
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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,61%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.888,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,61%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,61% e termina gli scambi a 3.888,37 punti.
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