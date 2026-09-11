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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,64%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.886,8 punti
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Finanza
11 settembre 2026 - 09.20
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