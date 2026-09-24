Madrid: in calo Indra

(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , in flessione del 2,09% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 61,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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