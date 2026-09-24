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Madrid: in calo Indra

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Indra
(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 61,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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