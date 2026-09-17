Milano 14:37
52.450 +0,92%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 14:37
10.779 +0,85%
Francoforte 14:37
25.782 +0,96%

Madrid: risultato positivo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Indra
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale dell'1,87%.
Condividi
```