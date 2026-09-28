Orange Media Group raccoglie circa 1,7 milioni, capitalizzazione oltre 8,6 milioni

Attesa per l'ammissione

(Teleborsa) - Orange Media Group, creative content company indipendente italiana specializzata nella creazione e produzione di contenuti per brand, televisione, cinema e piattaforme digitali, è pronta a debuttare su Euronext Growth Milan, con una capitalizzazione di oltre 8,6 milioni di euro, dopo aver raccolto circa 1,7 milioni interamente in aumento di capitale. L'ammissione è prevista per oggi 28 settembre.



Oltre a 1.732.400 azioni ordinarie, di cui 332.400 di nuova emissione, sono presenti 332.400 warrant denominati "OMG 2026-2029" assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 Warrant per ogni Azione Ordinaria, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto Azioni Ordinarie nell’ambito del Collocamento, e sono negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.



Il prezzo di collocamento è pari a 5,00 euro per azione.



Dopo l'ammissione, l'azionariato è così composto: AM Corporation S.r.l.: 80,81% delle azioni ordinarie, 93,39% dei diritti di voto, società riconducibile ad Andrea Maffini; Stability SIM: 11,78% delle azioni ordinarie, 4,05% dei diritti di voto; Mercato: 7,41% delle azioni ordinarie, 2,55% dei diritti di voto.



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Andrea Maffini (Presidente e Amministratore delegato); Mariela Ester Aguiar;

Simone Spoladori; Bruno Castellini; Milo Campagni; Michele Emanuele.

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