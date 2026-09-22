Snam vende circa 10 milioni di azioni De Nora per 67 milioni di euro

(Teleborsa) - Asset Company 10, società interamente controllata da Snam , ha completato il collocamento di circa 10 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora a un prezzo di 6,69 euro per azione, per un controvalore lordo complessivo di circa 67 milioni di euro.



A seguito dell'operazione, Asset Company 10 detiene circa 33 milioni di azioni a voto plurimo, pari a circa il 16,6% del capitale sociale di De Nora. Il venditore si è impegnato a non cedere la partecipazione residua per 90 giorni dalla data di regolamento, salvo consuete eccezioni e previo consenso del Sole Bookrunner.

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