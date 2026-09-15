Orange Media Group verso la quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) - Orange Media Group, creative content company indipendente italiana specializzata nella creazione e produzione di contenuti per brand, televisione, cinema e piattaforme digitali, si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 28 settembre 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Alantra è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Il Gruppo - con sedi a Milano, Bologna e Roma - opera attraverso un modello integrato che combina competenze creative, produzione audiovisiva e storytelling, presidiando l'intera filiera dalla concezione e sviluppo del contenuto fino alla produzione e distribuzione. Ha chiuso il 2025 con un valore della produzione pari a 11,1 milioni di euro, in crescita del 22,8% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA pari a 4,2 milioni di euro, corrispondente a un margine del 37,5%, e un EBIT pari a 1,7 milioni di euro, corrispondente a un margine del 15,3%. La crescita è supportata dalla crescente domanda di contenuti originali e digitali e dalla progressiva convergenza tra advertising ed entertainment.



I componenti del CdA sono: Andrea Maffini, presidente e amministratore delegato; Mariela Aguiar, amministratore; Simone Spoladori, amministratore; Bruno Castellini, amministratore; Milo Campagni, amministratore; Michele Emanuele, amministratore.



Prima dell'ammissione, Andrea Maffini controlla il 100% del capitale sociale.



Oltre alle azioni ordinarie, sono presenti 300.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, interamente di proprietà di Andrea Maffini, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di obiettivi di redditività al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027. Sono inoltre presenti 300.000 azioni a Voto Plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Andrea Maffini.





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