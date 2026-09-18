Orange male a Parigi dopo downgrade da Morgan Stanley

(Teleborsa) - Le azioni Orange crollano di oltre il 5% a Parigi dopo che Morgan Stanley ne ha abbassato il giudizio da "equal-weight" a "underweight" e il target price da 16,50 a 15 euro.



A pesare sul downgrade dell'operatore telefonico francese è una crescita più lenta degli utili in Francia, un'intensificazione della concorrenza in Spagna e una leva finanziaria più elevata.



La banca d'affari americana si attende per Orange un rallentamento della crescita dell'EBITDAaL in Francia al 2,4% nel 2026 e allo 0,4% nel 2027, in scia a un calo del fatturato wholesale e alla riduzione dei risparmi sui costi del lavoro.



L'EBITDAaL underlying dovrebbe salire dello 0,7% annuo fino al 2028, escludendo i proventi wholesale straordinari, dopo che, come evidenzia Morgan Stanley, la crescita dell'aggregato è stata flat nel primo semestre 2026, al netto di 70 milioni di proventi wholesale straordinari registrati nel primo trimestre.



Secondo la banca d'affari pesa anche un maggiore rischio patrimoniale, stimando che la leva finanziaria di Orange potrebbe aumentare a 3,0 volte a seguito dell'acquisizione di MasOrange, della società di fibra ottica Scorefit e di un potenziale accordo per rilevare SFR da Altice France.





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