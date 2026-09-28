Parigi: scambi al rialzo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che avanza bene del 2,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,083 Euro. Prima resistenza a 4,154. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,046.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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