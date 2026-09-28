SILVER del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Piccolo passo in avanti per il metallo prezioso, che porta a casa un misero +0,59%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63,13. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 66,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)