Cboe e S&P Dow Jones, licenza esclusiva su opzioni S&P 500 estesa per altri 25 anni

(Teleborsa) - Cboe Global Markets , il più grande mercato di opzioni al mondo, e S&P Dow Jones Indices, leader nella fornitura di indici, hanno annunciato il prolungamento di 25 anni del loro accordo di licenza esclusiva, che proseguirà la loro collaborazione di lunga data fino al 2051.



In virtù dell'accordo esteso, Cboe manterrà i diritti esclusivi per offrire la negoziazione di opzioni sul suo indice di punta, l'S&P 500 (SPX). Cboe e S&P DJI potranno inoltre collaborare per promuovere l'innovazione oltre i tradizionali derivati ??su indici, includendo nuovi prodotti come i contratti di opzione tokenizzati. L'accordo si fonda su oltre 40 anni di collaborazione tra Cboe e S&P DJI, iniziata nel 1983 con il lancio delle opzioni SPX.



Le opzioni SPX figurano tra le opzioni su indici più liquide e negoziate al mondo; hanno registrato un volume annuo record di 970,6 milioni di contratti nel 2025, con una media giornaliera di 3,9 milioni di contratti: un incremento del 25% rispetto all'anno precedente e il quarto anno consecutivo di attività di negoziazione da record.



"Cboe e S&P DJI hanno dato vita a una delle grandi storie di successo del settore. Unendo la competenza di S&P DJI in materia di indici alla capacità senza pari di Cboe di creare e gestire mercati dei derivati ??altamente liquidi, abbiamo realizzato uno dei prodotti più liquidi al mondo e una relazione che ha generato valore duraturo per il mercato finanziario globale - ha dichiarato Craig Donohue, CEO di Cboe Global Markets - Questo prolungamento ci consente di far crescere ulteriormente le nostre linee di prodotti SPX e VIX, garantendo al contempo la certezza e la continuità che i nostri clienti si aspettano da questi strumenti".



"L'S&P 500 rappresenta il barometro per eccellenza dell'andamento del mercato azionario statunitense ed è l'indice più seguito al mondo - ha affermato Catherine Clay, CEO di S&P DJI - La domanda degli investitori di esposizione al mercato azionario statunitense continua ad accelerare; immaginiamo un futuro in cui ogni investitore, ovunque si trovi, possa accedere a questo benchmark nel formato più adatto alle proprie esigenze".









(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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