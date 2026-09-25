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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,02%
L'indice dei colossi USA esordisce a 51.359,7 punti
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25 settembre 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,02%, a quota 51.359,7 in apertura.
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