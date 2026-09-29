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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Giornata negativa per il settore Alimentare europeo, che continua la seduta a 461,83 punti, in calo dell'1,04%.
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