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L'EURO STOXX Food & Beverage scambia in rosso a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Food & Beverage scambia in rosso a Eurozona
Il Settore Alimentare europeo crolla dell'1,71%, scendendo fino a 450,88 punti.
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