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Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: sviluppi positivi per l'EURO STOXX Food & Beverage
Balzo del settore Alimentare europeo, che continua la giornata a 471,37 punti.
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