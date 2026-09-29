Francoforte: preme sull'acceleratore Wacker Chemie
(Teleborsa) - Protagonista il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,22%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 87,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 91,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 85,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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