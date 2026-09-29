Francoforte: preme sull'acceleratore Wacker Chemie

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,22%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 87,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 91,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 85,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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