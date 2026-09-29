Francoforte: scambi in positivo per TeamViewer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società tedesca di software , in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di TeamViewer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del fornitore di software per l'accesso remoto suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,053 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,248. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,937.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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