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Francoforte: si concentrano le vendite su RENK

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su RENK
Retrocede il produttore di sistemi di propulsione, con un ribasso del 2,89%.
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